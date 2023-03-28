село Казарка, село Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Казарка

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Бункина А. П. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 14.
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Романова С. П. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 15.
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Суматохина С. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 16 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Федотова К. М. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 17.
Сельскохозяйственная перепись с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2680.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
238Казарки (Шелаклейка), д. вл.при руч. Казарке.468174701714Церковь православная 1. Завод винокуренный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
Казарка37Конст. Пав. Олениц44253101

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Казарская волость
101. Казарки, село бывшее владельческое, при речке Айве, дворов 276, жителей 1690, волостное правление (уездный город в 46 верстах), церковь православная, богадельня, лав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Казарская волость
село Казарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47813Казаркасело53°36'45°45'N-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Казарский сельсовет
56653416101с Казаркасело
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