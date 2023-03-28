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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Бункина А. П. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 14.
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Романова С. П. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 15.
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Суматохина С. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 16 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда Федотова К. М. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 17.
Сельскохозяйственная перепись с. Казарка Казарской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2680.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
238Казарки (Шелаклейка), д. вл.при руч. Казарке.468174701714Церковь православная 1. Завод винокуренный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
Казарка37Конст. Пав. Олениц44253101
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
101. Казарки, село бывшее владельческое, при речке Айве, дворов 276, жителей 1690, волостное правление (уездный город в 46 верстах), церковь православная, богадельня, лав Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Казарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47813Казаркасело53°36'45°45'N-38-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653416101с Казаркасело