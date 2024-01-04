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Черкасов Анатолий Семенович

Место рождения

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.09.1937

Дата смерти

01.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1937

Отец: Черкасов Семен Гавриилович

Мать: Елена Степановна

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Дронова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Коновалова Лидия Александровна

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
физик
Смерть
01.03.1965
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: рак крови
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