Черкасов Анатолий Семенович
Место рождения
Дата рождения02.09.1937
Дата смерти01.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1937
Отец: Черкасов Семен Гавриилович
Мать: Елена Степановна
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Дронова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Коновалова Лидия Александровна
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
физик
Смерть
01.03.1965
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: рак крови