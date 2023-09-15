Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Зубов Дмитрий Николаевич

Мать: Зубова Татьяна Фердинандовна

Рождение ребёнка
08.08.1901

Дочь: Путвинскайне-Путвайне Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич

Бубяй, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
?.09.1921

Дочь: Славинскайне Елена

Отец ребёнка: Куркаускас Владимирас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардаускайне Ольга

Отец ребёнка: Куркаускас Владимирас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркаускас Владимирас

Смерть
1944
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