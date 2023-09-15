Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
08.08.1901
Дочь: Путвинскайне-Путвайне Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич
Бубяй, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
?.09.1921
Дочь: Славинскайне Елена
Отец ребёнка: Куркаускас Владимирас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаускайне Ольга
Отец ребёнка: Куркаускас Владимирас
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944