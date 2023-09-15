Зубов Дмитрий Николаевич
Место рожденияЛитва
Дата рождения21.12.1871
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1871
Литва
Бракосочетание
30.04.1895
Рождение ребёнка
18.03.1896
Дочь: Фон Дер Ропп Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубова Татьяна Фердинандовна
Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Зубова Татьяна Фердинандовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Куркаускайне Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубова Татьяна Фердинандовна
Рождение ребёнка
08.08.1901
Дочь: Путвинскайне-Путвайне Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Куркаускайне Екатерина Дмитриевна
Бубяй, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Смерть
1944