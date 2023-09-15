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Зубов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Литва

Дата рождения

21.12.1871

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1871

Отец: Зубов Николай Николаевич

Мать: Зубова Александра Васильевна

Литва
Бракосочетание
30.04.1895

Жена: Зубова Татьяна Фердинандовна

Рождение ребёнка
18.03.1896

Дочь: Фон Дер Ропп Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубова Татьяна Фердинандовна

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зубов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубова Татьяна Фердинандовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Куркаускайне Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубова Татьяна Фердинандовна

Рождение ребёнка
08.08.1901

Дочь: Путвинскайне-Путвайне Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Куркаускайне Екатерина Дмитриевна

Бубяй, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Смерть
1944
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