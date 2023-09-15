Зубова (Молас) Татьяна Фердинандовна
женский, родилась ?.04.1874
умерла 1965
Супруги
Зубов Дмитрий Николаевич21.12.1871 г.р.
Дети
Фон Дер Ропп (Зубова) Татьяна Дмитриевна18.03.1896 г.р.
Зубов Николай Дмитриевич1897 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаускайне (Зубова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
30.04.1895
Рождение ребёнка
18.03.1896
Дочь: Фон Дер Ропп (Зубова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич
Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лютикайне (Зубова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич
Смерть
1965