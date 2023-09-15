Зубова (Молас) Татьяна Фердинандовна ?.04.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубова (Молас) Татьяна Фердинандовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.04.1874

умерла 1965

Супруги
Зубов Дмитрий Николаевич21.12.1871 г.р.
Дети
Фон Дер Ропп (Зубова) Татьяна Дмитриевна18.03.1896 г.р.
Зубов Николай Дмитриевич1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардаускайне (Зубова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
30.04.1895

Муж: Зубов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1896

Дочь: Фон Дер Ропп (Зубова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зубов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лютикайне (Зубова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Зубов Дмитрий Николаевич

Смерть
1965

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