Славинскайне (Куркаускайте) Елена ?.09.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Славинскайне (Куркаускайте) Елена

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.09.1921

умерла Неизвестно

Мать
Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна1898 г.р.
Отец
Куркаускас Владимирас26.08.1895 г.р.
Супруги
Славинскас АльгирдасНеизвестно г.р.
Дети
Славинскас ГинтарасНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1921

Отец: Куркаускас Владимирас

Мать: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славинскас Гинтарас

Отец ребёнка: Славинскас Альгирдас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славинскас Альгирдас

Смерть
Неизвестно

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