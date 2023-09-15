Славинскайне (Куркаускайте) Елена
женский, родилась ?.09.1921
умерла Неизвестно
МатьКуркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна1898 г.р.
ОтецКуркаускас Владимирас26.08.1895 г.р.
Супруги
Славинскас АльгирдасНеизвестно г.р.
Дети
Славинскас ГинтарасНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славинскас Гинтарас
Отец ребёнка: Славинскас Альгирдас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Славинскас Альгирдас
Смерть
Неизвестно