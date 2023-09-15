Куркаускас Владимирас
мужской, родился 26.08.1895, г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Российская империя
умер 15.02.1970
Супруги
Дети
Славинскайне (Куркаускайте) Елена?.09.1921 г.р.
Бардаускайне (Куркаускайте) ОльгаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаускайне (Куркаускайте) Ольга
Мать ребёнка: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1921
Дочь: Славинскайне (Куркаускайте) Елена
Мать ребёнка: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна
Смерть
15.02.1970