Куркаускас Владимирас 26.08.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Куркаускас Владимирас

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.08.1895, г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Российская империя

умер 15.02.1970

Супруги
Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна1898 г.р.
Дети
Славинскайне (Куркаускайте) Елена?.09.1921 г.р.
Бардаускайне (Куркаускайте) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Российская империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардаускайне (Куркаускайте) Ольга

Мать ребёнка: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.09.1921

Дочь: Славинскайне (Куркаускайте) Елена

Мать ребёнка: Куркаускайне (Зубова) Екатерина Дмитриевна

Смерть
15.02.1970

Место погребения: Kurtuvėnai, Šiauliai District Municipality, Šiauliai County, Lithuania

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