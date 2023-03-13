Павлова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Денисъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Павлова Варвара

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Рождение ребёнка
17.03.1788

Дочь: Павлова Дарья

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Резанова Авдотья

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Павловъ Василий

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Бердникова Миногина Мавра

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1799

Сын: Павловъ Данила

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пахомовъ Алексей

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1805

Сын: Пахомовъ Алексей

Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловъ Пахомъ

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