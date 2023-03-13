Павлова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Денисъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Павлова Варвара
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
17.03.1788
Дочь: Павлова Дарья
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Резанова Авдотья
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павловъ Василий
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Бердникова Миногина Мавра
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
21.12.1799
Сын: Павловъ Данила
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пахомовъ Алексей
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Рождение ребёнка
11.02.1805
Сын: Пахомовъ Алексей
Отец ребёнка: Павловъ Пахомъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павловъ Пахомъ