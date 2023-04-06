Бердникова Миногина (Павлова) Мавра
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти11.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Павловъ Пахомъ
Мать: Павлова Марья
Бракосочетание
21.01.1817
Муж: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Полубоярова Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Миногинъ Василій
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бердниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)
Смерть
11.04.1857