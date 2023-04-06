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Бердникова Миногина (Павлова) Мавра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Дата смерти

11.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Павловъ Пахомъ

Мать: Павлова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1817

Муж: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Полубоярова Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Миногинъ Василій

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бердниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Смерть
11.04.1857
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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