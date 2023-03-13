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Павлова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

20.01.1787

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Павловъ Пахомъ

Мать: Павлова Марья

Смерть
20.01.1787
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