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Павлова Варвара
Павлова Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
20.01.1787
Пол
Женский
Отец
Павловъ Пахомъ
1767 г.р.
Мать
Павлова Марья
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Павловъ Пахомъ
Мать:
Павлова Марья
Смерть
20.01.1787
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