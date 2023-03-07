Резанова (Павлова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Павлова) Авдотья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Дата смерти

17.05.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Павловъ Пахомъ

Мать: Павлова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Резановъ Иванъ

Отец ребёнка: Резановъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1813

Сын: Резановъ Василий

Отец ребёнка: Резановъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1815

Дочь: Резанова Авдотья

Отец ребёнка: Резановъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1816

Сын: Резановъ Яковъ

Отец ребёнка: Резановъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Понкова Матрена

Отец ребёнка: Резановъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резановъ Никита

Смерть
17.05.1856
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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