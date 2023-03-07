Резанова (Павлова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти17.05.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Павловъ Пахомъ
Мать: Павлова Марья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Резановъ Иванъ
Отец ребёнка: Резановъ Никита
Рождение ребёнка
29.01.1813
Сын: Резановъ Василий
Отец ребёнка: Резановъ Никита
Рождение ребёнка
06.08.1815
Дочь: Резанова Авдотья
Отец ребёнка: Резановъ Никита
Рождение ребёнка
23.10.1816
Сын: Резановъ Яковъ
Отец ребёнка: Резановъ Никита
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Понкова Матрена
Отец ребёнка: Резановъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резановъ Никита
Смерть
17.05.1856