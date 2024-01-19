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Куренев Ермил Спиридонович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Куренев Спиридон Власович

Мать: Куренева Василиса

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ермиловна

Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ермиловна

Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Кузьмина

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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