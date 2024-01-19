Куренев Ермил Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Куренев Спиридон Власович
Мать: Куренева Василиса
Упоминание
26.04.1834
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ермиловна
Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ермиловна
Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Кузьмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно