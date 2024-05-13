(Куренева (Еремина)) Анна Ермиловна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Куренева (Еремина)) Анна Ермиловна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Куренев Ермил Спиридонович

Мать: Феодосия Кузьмина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1860

Муж: Лукьянов Кузьма Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Суровяткин (Лукьянова) Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лукьянова) Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лукьянов Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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