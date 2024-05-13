(Куренева (Еремина)) Анна Ермиловна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Куренев Ермил Спиридонович
Мать: Феодосия Кузьмина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Суровяткин (Лукьянова) Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лукьянова) Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Андреевич
Смерть
Неизвестно