Феодосия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куренева (Еремина)) Татьяна Ермиловна
Отец ребёнка: Куренев Ермил Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Куренева (Еремина)) Анна Ермиловна
Отец ребёнка: Куренев Ермил Спиридонович
Смерть
Неизвестно