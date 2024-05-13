Феодосия Кузьмина 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодосия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куренева (Еремина)) Татьяна Ермиловна

Отец ребёнка: Куренев Ермил Спиридонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Ермил Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Куренева (Еремина)) Анна Ермиловна

Отец ребёнка: Куренев Ермил Спиридонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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