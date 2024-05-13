Лукьянов Тимофей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лырщикова (Лукьянова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна
Смерть
1950