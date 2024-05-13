Лукьянов Тимофей Кузьмич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Тимофей Кузьмич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лукьянов Кузьма Андреевич

Мать: (Куренева (Еремина)) Анна Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукьянов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лырщикова (Лукьянова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна

Смерть
1950

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