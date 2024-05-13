Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукьянов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Тимофей Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лырщикова (Лукьянова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Тимофей Кузьмич

Смерть
1951

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