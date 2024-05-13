Лукьянова (Пригарина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Лукьянов Тимофей Кузьмич
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лырщикова (Лукьянова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Тимофей Кузьмич
Смерть
1951