Куренева (Яковлева) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Куренев Ермил Спиридонович
Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Куренева) Агафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Куренева) Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Куренева) Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Куренев Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович
Смерть
Неизвестно