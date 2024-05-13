Куренева (Яковлева) Василиса 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуренева (Яковлева) Василиса

Куренева (Яковлева) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Спиридон Власович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Куренев Ермил Спиридонович

Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Куренева) Агафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Куренева) Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Куренева) Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Куренев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Куренев Спиридон Власович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.