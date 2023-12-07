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Попов Петр

Место рождения

Костарева, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

24.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1837

Отец: Попов Матвей

Мать: Попова (Пономарева) Васса

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Федор

Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Котельникова) Ульяния

Рождение ребёнка
16.04.1866

Дочь: (Попова) Александра

Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.01.1868

Дочь: (Попова) Ксения

Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.09.1869

Дочь: (Попова) Анна

Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
02.10.1871

Сын: Попов Алексей

Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
08.12.1882

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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