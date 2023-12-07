Попов Петр
Место рождения
Дата рождения24.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1837
Отец: Попов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Федор
Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1866
Дочь: (Попова) Александра
Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния
Рождение ребёнка
20.01.1868
Дочь: (Попова) Ксения
Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния
Рождение ребёнка
01.09.1869
Дочь: (Попова) Анна
Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния
Рождение ребёнка
02.10.1871
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния
Рождение ребёнка
08.12.1882
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова (Котельникова) Ульяния
Смерть
Неизвестно