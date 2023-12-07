Попов Матвей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Ксения
Бракосочетание
29.09.1818
Рождение ребёнка
22.08.1820
Дочь: (Попова) Наталья
Мать ребёнка: Попова (Ширинкина) Евдокия
Рождение ребёнка
24.11.1837
Сын: Попов Петр
Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса
Рождение ребёнка
14.12.1840
Сын: Попов Игнатий
Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса
Рождение ребёнка
21.03.1843
Дочь: (Попова) Мария
Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса
Рождение ребёнка
11.10.1845
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса
Смерть
Неизвестно