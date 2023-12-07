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Попов Матвей

Место рождения

Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Ксения

Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.09.1818

Жена: Попова (Ширинкина) Евдокия

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.08.1820

Дочь: (Попова) Наталья

Мать ребёнка: Попова (Ширинкина) Евдокия

Рождение ребёнка
24.11.1837

Сын: Попов Петр

Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.12.1840

Сын: Попов Игнатий

Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
21.03.1843

Дочь: (Попова) Мария

Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
11.10.1845

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова (Пономарева) Васса

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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