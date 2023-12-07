Попова (Котельникова) Ульяния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Котельникова) Ульяния

Место рождения

Гусята, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Котельников Григорий

Мать: Мария

Гусята, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Федор

Отец ребёнка: Попов Петр

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Петр

Рождение ребёнка
16.04.1866

Дочь: (Попова) Александра

Отец ребёнка: Попов Петр

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.01.1868

Дочь: (Попова) Ксения

Отец ребёнка: Попов Петр

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.09.1869

Дочь: (Попова) Анна

Отец ребёнка: Попов Петр

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
02.10.1871

Сын: Попов Алексей

Отец ребёнка: Попов Петр

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
08.12.1882

Сын: Попов Александр

Отец ребёнка: Попов Петр

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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