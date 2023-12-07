Попова (Котельникова) Ульяния
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Котельников Григорий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Федор
Отец ребёнка: Попов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Петр
Рождение ребёнка
16.04.1866
Дочь: (Попова) Александра
Отец ребёнка: Попов Петр
Рождение ребёнка
20.01.1868
Дочь: (Попова) Ксения
Отец ребёнка: Попов Петр
Рождение ребёнка
01.09.1869
Дочь: (Попова) Анна
Отец ребёнка: Попов Петр
Рождение ребёнка
02.10.1871
Сын: Попов Алексей
Отец ребёнка: Попов Петр
Рождение ребёнка
08.12.1882
Сын: Попов Александр
Отец ребёнка: Попов Петр
Смерть
Неизвестно