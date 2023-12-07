Попова (Пономарева) Васса
Место рожденияд. Заполье Пермского уезда
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Пономарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1837
Сын: Попов Петр
Отец ребёнка: Попов Матвей
Рождение ребёнка
14.12.1840
Сын: Попов Игнатий
Отец ребёнка: Попов Матвей
Рождение ребёнка
21.03.1843
Дочь: (Попова) Мария
Отец ребёнка: Попов Матвей
Рождение ребёнка
11.10.1845
Сын: Попов Александр
Отец ребёнка: Попов Матвей
Смерть
Неизвестно