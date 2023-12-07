Попова (Пономарева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Пономарева) Васса

Место рождения

д. Заполье Пермского уезда

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Пономарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1837

Сын: Попов Петр

Отец ребёнка: Попов Матвей

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.12.1840

Сын: Попов Игнатий

Отец ребёнка: Попов Матвей

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
21.03.1843

Дочь: (Попова) Мария

Отец ребёнка: Попов Матвей

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
11.10.1845

Сын: Попов Александр

Отец ребёнка: Попов Матвей

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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