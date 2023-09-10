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Чарушин Никита Сидорович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

01.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1814

Отец: Чарушин Сидор Васильевич

Мать: Марина

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Чарушин Алексей Никитович

Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1849

Дочь: Чарушина Надежда Никитовна

Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1852

Дочь: (Чарушина) Анна Никитовна

Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.07.1856

Сын: Чарушин Илья Никитович

Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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