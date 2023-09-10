Чарушин Никита Сидорович
Место рождения
Дата рождения01.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1814
Отец: Чарушин Сидор Васильевич
Мать: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Чарушин Алексей Никитович
Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1849
Дочь: Чарушина Надежда Никитовна
Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
24.01.1852
Дочь: (Чарушина) Анна Никитовна
Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1856
Мать ребёнка: Чарушина Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно