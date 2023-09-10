Чарушина Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Чарушин Алексей Никитович
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
17.09.1849
Дочь: Чарушина Надежда Никитовна
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
24.01.1852
Дочь: (Чарушина) Анна Никитовна
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
18.07.1856
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Смерть
Неизвестно