Чарушина Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушина Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарушин Никита Сидорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Чарушин Алексей Никитович

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1849

Дочь: Чарушина Надежда Никитовна

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1852

Дочь: (Чарушина) Анна Никитовна

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.07.1856

Сын: Чарушин Илья Никитович

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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