Чарушина Надежда Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧарушина Надежда Никитовна

Чарушина Надежда Никитовна

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849

Отец: Чарушин Никита Сидорович

Мать: Чарушина Евдокия Павловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Степан Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Бракосочетание
27.10.1868

Муж: Лысов Иван Самуилович

Рождение ребёнка
23.07.1870

Сын: Лысов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1871

Дочь: (Лысова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1876

Сын: Лысов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1889

Сын: Лысов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Лысов - Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.