Чарушина Надежда Никитовна
Место рождения
Дата рождения17.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Бракосочетание
27.10.1868
Рождение ребёнка
23.07.1870
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
21.07.1871
Дочь: (Лысова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
26.02.1876
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
23.05.1889
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Сын: Лысов - Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Смерть
Неизвестно