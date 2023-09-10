Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: (Чарушина) Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1814
Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Чарушина) Марья Сидоровна
Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1823
Дочь: Носова (Чарушина) Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: (Чарушина) Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1849
Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич
Смерть
Неизвестно