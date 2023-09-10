Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарушин Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: (Чарушина) Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1814

Сын: Чарушин Никита Сидорович

Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Чарушина) Марья Сидоровна

Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1823

Дочь: Носова (Чарушина) Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: (Чарушина) Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1849

Сын: Чарушин Иосиф Сидорович

Отец ребёнка: Чарушин Сидор Васильевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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