Овсянникова (Сигарева) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Сигарева) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сигарев Никифор Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Николай Александрович

Рождение ребёнка
04.06.1894 ст.

Дочь: (Овсянникова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 405
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.

Сын: Овсянников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 529
Рождение ребёнка
08.05.1899 ст.

Дочь: (Овсянникова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 806
Рождение ребёнка
25.03.1901 ст.

Дочь: (Овсянникова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 783
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.

Дочь: (Овсянникова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 80
Смерть
Неизвестно

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