Овсянникова (Сигарева) Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сигарев Никифор Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1894 ст.
Дочь: (Овсянникова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 405
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.
Сын: Овсянников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 529
Рождение ребёнка
08.05.1899 ст.
Дочь: (Овсянникова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 806
Рождение ребёнка
25.03.1901 ст.
Дочь: (Овсянникова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 783
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.
Дочь: (Овсянникова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Овсянников Николай Александрович
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 80
Смерть
Неизвестно