(Овсянникова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1901 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 783
Крещение
27.03.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Запасный унтер-офицер Иван Никифоров Сигарев; Ефремовского мещанина Алексея Иванова Смирнова жена Варвара Александрова.
Смерть
Неизвестно