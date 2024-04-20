(Овсянникова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Овсянникова) Зинаида Николаевна

(Овсянникова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1894 ст.

Отец: Овсянников Николай Александрович

Мать: Овсянникова (Сигарева) Екатерина Никифоровна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 405
Крещение
05.06.1894 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Запасный уннтер-офицер Иван Николаевич Сигарев; Ефремовского мещанина Александра Ивановича Овсянникова дочь девица Варвар... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.