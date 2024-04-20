(Овсянникова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1894 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 405
Крещение
05.06.1894 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Запасный уннтер-офицер Иван Николаевич Сигарев; Ефремовского мещанина Александра Ивановича Овсянникова дочь девица Варвар... Показать все
Смерть
Неизвестно