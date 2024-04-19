(Овсянникова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1902 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 80
Крещение
18.10.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Восприемники: Георгиевской волости деревни Пушкарской запасный унтер-офицер Иван Никифоров Сигарев Ефремовского мещанина Алексея Иванова Смирнова жена Варвара Александрова
Смерть
Неизвестно