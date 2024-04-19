(Овсянникова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Овсянникова) Екатерина Николаевна

(Овсянникова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1902 ст.

Отец: Овсянников Николай Александрович

Мать: Овсянникова (Сигарева) Екатерина Никифоровна

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 80
Крещение
18.10.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Восприемники: Георгиевской волости деревни Пушкарской запасный унтер-офицер Иван Никифоров Сигарев Ефремовского мещанина Алексея Иванова Смирнова жена Варвара Александрова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.