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Варнавин Николай Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1869

Дата смерти

09.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1869

Отец: Варнавин Стефан Ефимов

Мать: Варнавина Елизавета Епифанова

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
07.01.1890

Жена: Варнавина Евдокия Матвеевна

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Варнавин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.

Сын: Варнавин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Варнавин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Варнавина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна

Смерть
09.05.1908
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: От болезни

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