Варнавин Николай Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1869
Дата смерти09.05.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1869
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1890
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Варнавин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.
Сын: Варнавин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.06.1901
Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Варнавина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Варнавина Евдокия Матвеевна
Смерть
09.05.1908
Причина смерти: От болезни