Варнавин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавин Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1901

Дата смерти

19.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901

Отец: Варнавин Николай Степанов

Мать: Варнавина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дубова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Варнавина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Варнавина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
19.04.1975
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