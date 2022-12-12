Варнавин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1901
Дата смерти19.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дубова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Варнавина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Варнавина Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
19.04.1975