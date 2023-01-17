Варнавина Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарнавина Евдокия Матвеевна

Варнавина Евдокия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1890

Муж: Варнавин Николай Степанов

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Варнавин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов

Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.

Сын: Варнавин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Варнавин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Варнавина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close