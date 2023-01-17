Варнавина Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1890
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Варнавин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов
Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.
Сын: Варнавин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов
Рождение ребёнка
21.06.1901
Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Варнавина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Варнавин Николай Степанов
Смерть
Неизвестно