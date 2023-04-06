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Варнавин Василий Николаевич

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Место рождения

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.01.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1896 ст.

Отец: Варнавин Николай Степанов

Мать: Варнавина Евдокия Матвеевна

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Варнавина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Варнавин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Варнавина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Варнавин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Варнавина Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина Пелагея Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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