Варнавин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1922
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Варнавина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Варнавин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Варнавина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Варнавин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Варнавина Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно