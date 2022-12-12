Варнавина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1922
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Варнавин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Варнавин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Варнавин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Варнавин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Варнавин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно