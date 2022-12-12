Варнавина Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Варнавин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Варнавин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Варнавин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Варнавин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Варнавин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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