Варнавина (Абрамова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина (Абрамова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1904

Дата смерти

15.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дубова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Варнавин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Варнавин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.01.1974
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