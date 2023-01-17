Варнавина (Абрамова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1904
Дата смерти15.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дубова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Варнавин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Варнавин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.01.1974