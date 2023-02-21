Варнавина Елизавета Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Варнавина Гликерия Степанова
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Варнавина Анна Степанова
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
15.12.1866
Дочь: Варнавина Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
07.05.1869
Сын: Варнавин Николай Степанов
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Варнавин Константин Степанов
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Варнавин Григорий Степанов
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
24.05.1879
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
18.11.1882
Сын: Варнавин Григорий Степанов
Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно