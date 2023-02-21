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Варнавина Елизавета Епифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Варнавина Гликерия Степанова

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Варнавина Анна Степанова

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
15.12.1866

Дочь: Варнавина Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Варнавин Николай Степанов

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Варнавин Константин Степанов

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Варнавин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
24.05.1879

Сын: Варнавин Иван Степанов

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
18.11.1882

Сын: Варнавин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Варнавин Стефан Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Стефан Ефимов

Смерть
Неизвестно
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