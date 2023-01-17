Варнавин Григорий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
15.02.1900
Сын: Варнавин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Варнавин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Варнавина Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
08.07.1908
Сын: Варнавин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
11.12.1910
Сын: Варнавин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Дария Григорьевна
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
09.11.1915
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Варнавина Параскева Никифоровна
Воспреемник: Иван Григорьевич Варнавин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930