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Варнавина Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
15.02.1900

Сын: Варнавин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Варнавин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Варнавина Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
08.07.1908

Сын: Варнавин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
11.12.1910

Сын: Варнавин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Дария Григорьевна

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Рождение ребёнка
09.11.1915

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Воспреемник: Иван Григорьевич Варнавин
Место жительства
Неизвестно
Ларинское, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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