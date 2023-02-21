Варнавина Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
15.02.1900
Сын: Варнавин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Варнавин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Варнавина Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
08.07.1908
Сын: Варнавин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
11.12.1910
Сын: Варнавин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Дария Григорьевна
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Рождение ребёнка
09.11.1915
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Варнавин Григорий Степанов
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Воспреемник: Иван Григорьевич Варнавин
Место жительства
Неизвестно
Ларинское, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно