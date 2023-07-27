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Икрин Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1899

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899

Отец: Икрин Ефим Епифанович

Мать: Икрина (первухина) Марфа Ильинишна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Икрин Николай Александрович

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Икрин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Икрин Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1931

Сын: Икрин Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1939

Сын: Икрин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
02.07.1942

Сын: Икрин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Икрина (сосновских) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевина (икрина) Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (сосновских) Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна

Смерть
Около 1980
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