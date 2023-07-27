Икрин Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1899
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899
Рождение ребёнка
1922
Сын: Икрин Николай Александрович
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Икрин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Икрин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
31.01.1931
Рождение ребёнка
22.10.1939
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
02.07.1942
Мать ребёнка: Икрина (сосновских) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевина (икрина) Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980