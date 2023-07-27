Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1897
Дата смерти23.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Икрин Николай Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимович
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Икрин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
22.10.1939
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1976