Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1897

Дата смерти

23.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Икрин Николай Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Икрин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Новопашин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Новопашин Иван Иванович

Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
22.10.1939

Сын: Икрин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашин Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Александр Ефимович

Смерть
23.11.1976