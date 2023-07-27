Икрин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1931
Дата смерти08.04.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931
Отец: Икрин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
05.03.1953
Дочь: Новомодняя (икрина) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1957
Мать ребёнка: Икрина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (егорова) Раиса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1980