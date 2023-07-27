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Икрин Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1931

Дата смерти

08.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931

Отец: Икрин Александр Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1953

Дочь: Новомодняя (икрина) Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1957

Сын: Икрин Александр Петрович

Мать ребёнка: Икрина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Петрович

Мать ребёнка: Икрина (егорова) Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (егорова) Раиса Николаевна

Смерть
08.04.1980
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