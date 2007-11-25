Икрин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1957
Дата смерти25.11.2007
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Икрина (новикова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Икрина (новикова) Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2007