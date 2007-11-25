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Икрин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1957

Дата смерти

25.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957

Отец: Икрин Петр Александрович

Мать: Икрина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Икрина (новикова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Икрина (новикова) Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (новикова) Любовь Васильевна

Смерть
25.11.2007
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