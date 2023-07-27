Икрина (Первухина) (Первухина) Марфа Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Первухина) (Первухина) Марфа Ильинишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

03.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Первухин Илья Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1898

Муж: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
14.03.1899

Сын: Икрин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Икрин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
22.04.1903

Сын: Икрин (ikrin) Степан Ефимович (Stepan Yefimovich)

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Икрин Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
26.10.1907

Сын: Икрин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
04.07.1910

Сын: Икрин (ikrin) Афонасий Ефимович (Afonasiy Yefimovich)

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
19.04.1912

Сын: Икрин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Икрин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
26.03.1916

Сын: Икрин Гаврил Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Рождение ребёнка
19.06.1917

Сын: Икрин Мефодий Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович

Смерть
03.01.1950
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