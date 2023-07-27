Икрина (Первухина) (Первухина) Марфа Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти03.01.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Первухин Илья Афанасьевич
Бракосочетание
07.01.1898
Рождение ребёнка
14.03.1899
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
08.02.1901
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
22.04.1903
Сын: Икрин (ikrin) Степан Ефимович (Stepan Yefimovich)
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
01.09.1906
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
26.10.1907
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
04.07.1910
Сын: Икрин (ikrin) Афонасий Ефимович (Afonasiy Yefimovich)
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
19.04.1912
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Икрин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
26.03.1916
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Рождение ребёнка
19.06.1917
Отец ребёнка: Икрин Ефим Епифанович
Смерть
03.01.1950