Икрин (Ikrin) Степан Ефимович (Stepan Yefimovich)
Место рождения
Дата рождения22.04.1903
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903
Военная служба
30.08.1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Икрина (сеченова) Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1942