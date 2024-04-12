Икрин (Ikrin) Степан Ефимович (Stepan Yefimovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин (Ikrin) Степан Ефимович (Stepan Yefimovich)

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.04.1903

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903

Отец: Икрин Ефим Епифанович

Мать: Икрина (первухина) Марфа Ильинишна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Военная служба
30.08.1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Икрина (сеченова) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (сеченова) Екатерина Павловна

Смерть
?.08.1942
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