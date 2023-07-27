Икрин (Ikrin) Афонасий Ефимович (Afonasiy Yefimovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрин (Ikrin) Афонасий Ефимович (Afonasiy Yefimovich)

Икрин (Ikrin) Афонасий Ефимович (Afonasiy Yefimovich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1910

Дата смерти

20.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910

Отец: Икрин Ефим Епифанович

Мать: Икрина (первухина) Марфа Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малафеева (икрина) Маргарита Афонасьевна

Мать ребёнка: Икрина (пелевина) Анастасия Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Вениамин Афонасьевич

Мать ребёнка: Икрина (пелевина) Анастасия Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (пелевина) Анастасия Титовна

Смерть
20.06.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close