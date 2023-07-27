Икрин (Ikrin) Афонасий Ефимович (Afonasiy Yefimovich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1910
Дата смерти20.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малафеева (икрина) Маргарита Афонасьевна
Мать ребёнка: Икрина (пелевина) Анастасия Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Вениамин Афонасьевич
Мать ребёнка: Икрина (пелевина) Анастасия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1943