Икрин Гаврил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрин Гаврил Ефимович

Икрин Гаврил Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1916

Дата смерти

27.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916

Отец: Икрин Ефим Епифанович

Мать: Икрина (первухина) Марфа Ильинишна

Рождение ребёнка
19.09.1943

Сын: Икрин Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1948

Сын: Икрин НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

Мать ребёнка: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Юрий Гаврилович

Мать ребёнка: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна

Смерть
27.07.1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close