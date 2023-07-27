Икрин Гаврил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1916
Дата смерти27.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916
Рождение ребёнка
19.09.1943
Мать ребёнка: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1948
Мать ребёнка: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (якушева) Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1948