Икрина (Якушева) (Якушева) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Якушева) (Якушева) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1917

Дата смерти

17.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1943

Сын: Икрин Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Икрин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
10.04.1948

Сын: Икрин НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

Отец ребёнка: Икрин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Икрин Гаврил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Гаврил Ефимович

Смерть
17.07.2001
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