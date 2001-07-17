Икрина (Якушева) (Якушева) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1917
Дата смерти17.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1943
Отец ребёнка: Икрин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
10.04.1948
Отец ребёнка: Икрин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Гаврил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2001