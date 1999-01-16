Икрин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1927

Дата смерти

16.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1927

Отец: Икрин Александр Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Икрина Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Михаилович

Мать ребёнка: Икрина Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Лидия Ивановна

Смерть
16.01.1999
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