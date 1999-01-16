Икрин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1927
Дата смерти16.01.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1927
Отец: Икрин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Михаилович
Мать ребёнка: Икрина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Лидия Ивановна
Смерть
16.01.1999