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Канов Онисим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канова Ирина Козминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канова 1-я Канова

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1730

Сын: Канов Феофилакт Онисимович

Мать ребёнка: Канова 1-я Канова

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Сын: Канов Иван Онисимович

Мать ребёнка: Канова 1-я Канова

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1734

Сын: Канов Федор Онисимович

Мать ребёнка: Канова 1-я Канова

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Канов Стахий Онисимович

Мать ребёнка: Канова Ирина Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Канова) Устина Онисимовна

Мать ребёнка: Канова Ирина Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Канова) Евдокия Онисимовна

Мать ребёнка: Канова Ирина Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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