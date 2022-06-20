Канов Онисим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канова Ирина Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канова 1-я Канова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Канов Феофилакт Онисимович
Мать ребёнка: Канова 1-я Канова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Канова 1-я Канова
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Канова 1-я Канова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Канова Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Канова) Устина Онисимовна
Мать ребёнка: Канова Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Канова) Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Канова Ирина Козминична
Смерть
Неизвестно