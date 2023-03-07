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Канов Феофилакт Онисимович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Канов Онисим Федорович

Мать: Канова 1-я Канова

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Варвара Феофилактовна

Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Канов Иван Феофилактович

Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафия Феофилактовна

Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канова Мария Иоакимовна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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