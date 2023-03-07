Канов Феофилакт Онисимович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Канов Онисим Федорович
Мать: Канова 1-я Канова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Варвара Феофилактовна
Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафия Феофилактовна
Мать ребёнка: Канова Мария Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канова Мария Иоакимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно